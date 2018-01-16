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Главная » НОВОСТИ » В Кировске принудительно спустят лавину
 
 
 
 
16 Января 2018 года, 17:08

В Кировске принудительно спустят лавину


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В Хибинах 17 января будут принудительно спускать лавину. Работы по активному воздействию на снежный покров пройдут в лавинном очаге №24 на территории Кировского рудника. Спуск запланирован на период с 10 до 18 часов.

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