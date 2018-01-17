Началось досрочное голосование на президентских выборах в Финляндии

17 Января 2018 года, 09:39

ФИНЛЯНДИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В среду началось досрочное голосование на президентских выборах в Финляндской республике. Досрочное голосование начинается за 11 дней до дня проведения выборов. Согласно конституции страны, выборы президента проходят в четвёртое воскресенье января. В этом году они состоятся 28 числа.

По всей стране участки для досрочного голосования открыты в супермаркетах, библиотеках, почтовых отделениях и в других муниципальных зданиях. Проголосовать можно и за границей – в дипломатических представительствах. Например, в столице Заполярья участок открыт в Мурманском отделении Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге (ул. Заводская, 2). Как пояснили «Би-порту» в отделении Консульства, большого потока не ожидается, но тем не менее для избирателей созданы все необходимые условия.

В выборах президента в 2018 году будут принимать участие восемь кандидатов, среди которых действующий глава государства Саули Ниинистё. Его основным конкурентом политологи называют бывшего премьер-министра Матти Ванханена. Отметим, что Саули Ниинистё пошёл на выборы как независимый кандидат (в его поддержку было собрано более 150 тысяч подписей), а партия «Финляндский центр», которая выдвинула своего бывшего председателя Матти Ванханена, на прошедших в апреле 2017 года муниципальных выборах потеряла 1,1% голосов избирателей. Тем не менее, в финском парламенте центристы имеют наибольшее количество мандатов, а нынешний председатель партии Юха Сипяля – премьер-министр Финляндии.

Среди других претендентов на первое кресло – лидер партии «Зелёный союз» Пекка Хаависто (на выборах в апреле 2017 года эта партия «прибавила в весе» почти 4%). «Левый союз» выдвинул депутата Европарламента Мерью Кюллёнен, «Шведская народная партия» – Нильса Турвальдса, а от «Истинных финов» на выборы идёт Лаура Хухтасаари.

По мнению наблюдателей, выборы пройдут в один тур. В случае, если 28 января ни одному из кандидатов не удастся набрать нужное для победы число голосов, второй тур состоится 11 февраля. Избранный президент вступит в должность в первый день месяца, следующего за выборами.