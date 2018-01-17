В Полярных Зорях обсудят вопросы энергобезопасности

17 Января 2018 года, 09:53

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 17 января/ БИ-ПОРТ - Сегодня в рамках рабочей поездки в Полярные Зори губернатор Марина Ковтун проведет совещание по вопросам обеспечения энергобезопасности Мурманской области. В совещании примут участие энергетики, представители органов региональной власти, главного управления МЧС России по Мурманской области. Кроме того, приглашены главы органов местного самоуправления Полярных Зорь, Апатитов, Кандалакшского района – муниципалитетов, где в период новогодних праздников произошли нарушения в работе систем жилищно-коммунального хозяйства.

Также в ходе рабочей поездки глава региона посетит строительные площадки нового жилого дома и физкультурно-оздоровительного комплекса.