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17 Января 2018 года, 10:10

Определены места крещенских купаний в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области определены места массового купания на Праздник Крещения Господне. Крещение празднуется в ночь с 18 на 19 января, это один из самых древних праздников христианской Церкви.

По старой традиции в крещенскую ночь принято купаться в специально пробитых во льду прорубях, которые прорубаются обычно в форме креста. Такая прорубь называется иорданью - в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

Массовые купания в Заполярье будут осуществлены в специально оборудованных местах. В ночь с 18 на 19 января массовое купание в Мурманской области будет организовано 13 мест для крещенских купаний:

  • оз. Семёновское, г. Мурманск,
  • оз. Среднее, г. Мурманск;
  • оз. Куэтсъярви, район второго моста, п.Никель,
  • оз. Комсомольское, г. Оленегорск,
  • оз. Ковдор, Ковдорский район,
  • оз. Лумболка г. Мончегорск,
  • оз. Имандра, н.п. Тик-губа, г. Апатиты,
  • оз. Глубокое, г. Кировск,
  • р. Варзуга (район Успенской церкви), Терский район,
  • река Ваенга (загородный парк), г. Североморск,
  • г. Снежногорск, оз. «Арно»,
  • г. Полярный, оз. Торфяное,
  • г. Гаджиево, озеро за домом №81.

В Крещенскую ночь на водоемах, где организовано массовое купание, будут дежурить представители всех тревожных служб. Около купелей будут оборудованы пункты обогрева. Также у прорубей будут нести свою вахту муниципальные и региональные спасатели, а также инспекторы ГИМС.

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