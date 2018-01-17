«ЕвроХим» вошёл в ТОП-10 социально ответственных компаний России по версии Российского союза промышленников и предпринимателей

17 Января 2018 года, 11:30

РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ - «ЕвроХим» третий год подряд вошёл в число лидеров индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», ежегодно рассчитываемых Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Индекс «Ответственность и открытость» на основе 70 показателей оценивает уровень раскрытия информации о компаниях, включая экономические, экологические, социальные и управленческие аспекты. Так, Ковдорский ГОК, входящий в состав «ЕвроХима», в течение 2017 г. регулярно информировал общественность о данных экологического мониторинга по замерам концентрации вредных веществ в атмосфере вблизи предприятия. Всего проведено 22 таких замера, их выполняла «Северная аналитическая лаборатория», г. Петрозаводск. Предприятие продолжает развивать промышленный туризм. Россияне и иностранные граждане могут ознакомиться с работой одного из ведущих горнопромышленных предприятий Кольского Заполярья. Всего за минувший год предприятие посетили более 500 человек, среди них жители Финляндии, Швеции, Германии, Китая, Украины.

Индекс «Вектор устойчивого развития» оценивает динамику результативности в области устойчивого развития. Таким образом, «ЕвроХим» в очередной раз подтвердил свои высокие позиции среди наиболее открытых и динамичных российских компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Аэрофлот», РЖД, АЛРОСА.

Индексы РСПП в области устойчивого развития рассчитываются с 2014 года на основе публичной отчетности крупнейших по объему реализации компаний (RAEX 600 и РБК 500) и являются первым и пока единственным российским инструментом независимой оценки компаний, внесенным в Международную базу по рейтингам устойчивого развития (GISR).