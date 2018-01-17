Жителям Североморска рассказали о программе благоустройства

СЕВЕРОМОРСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ - На улицы Североморска вышла молодёжь городской волонтерской группы, чтобы рассказать жителям о проекте «Формирование комфортной городской среды». Волонтеры раздавали информационные листовки горожанам, желающим принять участие в благоустройстве Североморска. Кроме того, ребята рассказали прохожим, как североморцы могут внести свои предложения по улучшению городской среды – описать свою идею и опустить заявку в одну из специальных урн, расположенных в массовых местах.
Пункты сбора предложений:
- г. Североморск, ул. Ломоносова, 4 (администрация ЗАТО г. Североморск);
- н.п. Североморск-3, ул. Тимура Апакидзе, 6 (североморская сельская библиотека № 3);
- пгт. Сафоново, ул. Панина, 68 (североморская городская библиотека);
- н.п. Щукозеро, ул. Агеева, 7а (щукозерская сельская библиотека);
- пгт. Сафоново, ул. Школьная, 9 (детская школа искусств).