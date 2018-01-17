Бюджеты муниципалитетов оценили на предмет открытости

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области подведены итоги IV этапа мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований. Специалисты оценивали муниципалитеты, в том числе на предмет вовлечения граждан в бюджетный процесс.
Лидерами IV этапа мониторинга открытости бюджетных данных стали: Мурманск (42 балла), ЗАТО Североморск (41 балл), ЗАТО Александровск и Терский район (40 баллов); Кольский район и Оленегорск с подведомственной территорией (38 баллов).
По итогам всех четырех этапов 2017 года лидируют: Мурманск – 167 баллов, ЗАТО Александровск - 163 балла, Кольский район – 154 балла, Оленегорск с подведомственной территорией – 153 балла, и Апатиты с подведомственной территорией – 151 балл.