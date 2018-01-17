Управление областного наркоконтроля возглавил Александр Очкинадзе

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
Будь на связи с «Би-портом» Будь на связи с «Би-портом»
Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение» Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение»
«Би-порт» сменил адрес «Би-порт» сменил адрес
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2018 года
 
 

Видеоновости16+

Кавээнщики из Мурманска вновь будут штурмовать Высшую лигу
 
 
 
 

Курсы валют 17.01.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,7588
0,2512
1 USD
Доллар США
56,3878
0,0309
1 EUR
Евро
69,0243
0,2069
10 NOK
Норвежских крон
71,6227
0,4452
10 SEK
Шведских крон
70,3476
0,4068
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-10°
3.8 м/с
давление 758.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

Бюджеты муниципалитетов оценили на предмет открытости
17 Января 2018, 12:45
Бюджеты муниципалитетов оценили на предмет открытости
В Мурманске пройдет первенство СЗФО по художественной гимнастике
17 Января 2018, 10:42
В Мурманске пройдет первенство СЗФО по художественной гимнастике
Определены места крещенских купаний в Мурманской области
17 Января 2018, 10:10
Определены места крещенских купаний в Мурманской области
В Полярных Зорях обсудят вопросы энергобезопасности
17 Января 2018, 09:53
В Полярных Зорях обсудят вопросы энергобезопасности
 
 
 
 

Самое читаемое

Следователи проверяют работу Сергея Агаркова
16 Января 2018, 16:06
Полиция пришла с обысками в МГТУ
16 Января 2018, 15:36
Губернаторов призывают поднатужиться для повышения рождаемости
16 Января 2018, 19:13
Директор мурманской фирмы погасил задолженность по зарплате под давлением прокуратуры
16 Января 2018, 13:28
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
16 Января 2018, 15:50
Школы Мурманской области получили новые школьные автобусы
16 Января 2018, 18:10
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Управление областного наркоконтроля возглавил Александр Очкинадзе
 
 
 
 
17 Января 2018 года, 13:00

Управление областного наркоконтроля возглавил Александр Очкинадзе

12 2

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ - Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области назначен Александр Очкинадзе. Ранее он был заместителем начальника управления, сообщили в областной полиции.

Александр Майорович проходит службу в органах внутренних дел на различных должностях младшего, среднего и старшего начальствующего состава с декабря 1995 года. В 2008 году Очкинадзе находился в длительной служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона, где принимал непосредственное участие в проведении контртеррористических операций. В период с февраля 2013 года по июль 2016 года он проходил службу в должности заместителя начальника УЭБиПК УМВД России по Мурманской области. Затем был назначен на должность заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области.

За время службы Александр Майорович Очкинадзе не раз поощрялся, в том числе медалью «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени, он имеет благодарность и Почетную грамоту МВД России, медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Бюджеты муниципалитетов оценили на предмет открытости
2.
Жителям Североморска рассказали о программе благоустройства
3.
Курьер из Оленегорска присвоила себе чужие посылки
4.
На «Салме» состоялся турнир по горным лыжам и сноуборду на призы директора Кольской АЭС
5.
В Мурманске пройдет первенство СЗФО по художественной гимнастике
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»