Управление областного наркоконтроля возглавил Александр Очкинадзе

17 Января 2018 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ - Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области назначен Александр Очкинадзе. Ранее он был заместителем начальника управления, сообщили в областной полиции.

Александр Майорович проходит службу в органах внутренних дел на различных должностях младшего, среднего и старшего начальствующего состава с декабря 1995 года. В 2008 году Очкинадзе находился в длительной служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона, где принимал непосредственное участие в проведении контртеррористических операций. В период с февраля 2013 года по июль 2016 года он проходил службу в должности заместителя начальника УЭБиПК УМВД России по Мурманской области. Затем был назначен на должность заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области.

За время службы Александр Майорович Очкинадзе не раз поощрялся, в том числе медалью «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени, он имеет благодарность и Почетную грамоту МВД России, медаль «За отличие в охране общественного порядка».