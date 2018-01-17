В школе Полярного отравились 40 детей

17 Января 2018 года, 13:27

ПОЛЯРНЫЙ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В школе №2 Полярного произошло массовое отравление детей. С 11 января 2017 года в учреждения здравоохранения ЗАТО Александровск за медицинской помощью обратилось не менее 40 воспитанников школы с признаками отравления. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Следователи опрашивают пострадавших, персонал образовательного учреждения.

«Назначаются необходимые исследования, истребована вся документация по организации питания детей, проводятся иные проверочные мероприятия», - сообщили в ведомстве.