Александра Будова стала доверенным лицом Владимира Путина в Мурманской области

17 Января 2018 года, 13:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области начал работу региональный избирательный штаб кандидата в Президенты РФ Владимира Путина. Его доверенным лицом стала главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Александра Будова.

«Быть доверенным лицом Президента – это очень высокая ответственность, - рассказала «Би-порту» Александра Будова. – Мне доверено представлять кандидата и его интересы, организовывать избирательную кампанию в Мурманской области».

Она пояснила, что штаб возглавили три сопредседателя. Кроме нее сопредседателями стали генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша и генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько.

«Наша первоочередная задача это сбор подписей в поддержку кандидата, - рассказала Александра Будова. – А потом предстоит серьезная работа по задачам, которые будут поступать нам из центрального штаба».

По информации «Би-порта», в Мурманске официально открыты избирательные штабы только трех кандидатов – Владимира Путина, кандидата КПРФ Павла Грудинина и кандидата от «ЯБЛОКО» Григория Явлинского.