Из Мурманска в Осло, Пекин и Караганду можно будет улететь прямыми рейсами

17 Января 2018 года, 13:54

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Базовый региональный перевозчик АО «Нордавиа – региональные авиалинии» изучает вопрос об открытии прямого чартерного рейса из Мурманска в китайский Пекин и регулярного в норвежский Осло. Эту информацию агентству подтвердил официальный представитель авиакомпании. Ранее «Би-порт» со ссылкой на собственные источники сообщал о возможном открытии этого рейса к концу 2018 года и приобретении новых самолётов Boeing-737NG.

«Вопрос об открытии воздушного сообщения между Мурманском и Осло авиакомпанией «Нордавиа» в настоящее время изучается. Такая же ситуация и с темой открытия полетов в Китай и Караганду», – пояснили «Би-порту» в пресс-службе компании.

Китайские туристы уже давно проявляют интерес к Заполярной столице. Ажиотаж стал расти после того, как Мурманская область присоединилась к межправительственному соглашению о безвизовом посещении организованными тургруппами. В прошлом году Мурманск занял третье место по популярности среди китайских туристов, уступив только Москве и Петербургу.

Кроме того, учитывая заинтересованность мурманчан в рейсах в Калининград, авиакомпания «Нордавиа» в рамках летнего расписания 2018 года открыла продажу билетов из Мурманска в столицу Янтарного края на два еженедельных рейса по цене от 10 тысяч рублей в одну сторону.

Фото: М. Паламарчук