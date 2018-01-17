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17 Января 2018 года, 13:54

Из Мурманска в Осло, Пекин и Караганду можно будет улететь прямыми рейсами


МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Базовый региональный перевозчик АО «Нордавиа – региональные авиалинии» изучает вопрос об открытии прямого чартерного рейса из Мурманска в китайский Пекин и регулярного в норвежский Осло. Эту информацию агентству подтвердил официальный представитель авиакомпании. Ранее «Би-порт» со ссылкой на собственные источники сообщал о возможном открытии этого рейса к концу 2018 года и приобретении новых самолётов Boeing-737NG.

«Вопрос об открытии воздушного сообщения между Мурманском и Осло авиакомпанией «Нордавиа» в настоящее время изучается. Такая же ситуация и с темой открытия полетов в Китай и Караганду», – пояснили «Би-порту» в пресс-службе компании.

Китайские туристы уже давно проявляют интерес к Заполярной столице. Ажиотаж стал расти после того, как Мурманская область присоединилась к межправительственному соглашению о безвизовом посещении организованными тургруппами. В прошлом году Мурманск занял третье место по популярности среди китайских туристов, уступив только Москве и Петербургу.

Кроме того, учитывая заинтересованность мурманчан в рейсах в Калининград, авиакомпания «Нордавиа» в рамках летнего расписания 2018 года открыла продажу билетов из Мурманска в столицу Янтарного края на два еженедельных рейса по цене от 10 тысяч рублей в одну сторону.

Фото: М. Паламарчук

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  • в Минск пустите рейсы, хотя бы раз в неделю в летние месяцы, цены вам не будет!!!! А летать в КИТАЙ на прямом рейсе - это уже слишком, можно и через Москву, в саму Москву то рейсы очень дешевые, почти в 2 раза дешевле чем в Питер, хотя лететь дальше. А вот лететь в Минск с пересадкой уже не выгодно, так как с Петербурга или Москвы до Минска менее 800 км.
  • А что делать в том Минске? Дальше то куда? В Москву билеты дешевле по причине большего расстояния. Оплата расходов за пользование аэропортом что в Питере, что в Москве одинаковое, а расстояние разное, тонно-километр выходит при полёте в Питер дороже, вот и билеты дороже.
 
 
 
 
 
 
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