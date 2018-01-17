Кольская ГМК модернизирует контейнерную площадку в Мончегорске

17 Января 2018 года, 14:25

МОНЧЕГОРСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ - На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК завершается модернизация контейнерной площадки. Инвестиции «Норникеля» в реализацию проекта составляют около 100 млн руб. На площадке обрабатывают и отправляют в адрес потребителей готовую продукцию, а также принимают крупногабаритные грузы. Кроме того, возможности площадки позволяют обрабатывать таможенные грузы. Под них оборудован специальный склад.

Необходимость реконструкции площадки продиктована увеличением объемов выпуска никеля в Мончегорске. За последние два года производство готовой продукции, которая отправляется потребителям исключительно в контейнерах, возросло в Кольской ГМК более чем на 30%. При этом скорость обработки контейнерных грузов по технологическим причинам оставалась на прежнем уровне.

Пока что контейнерная площадка способна принимать на обработку одновременно только пять железнодорожных платформ. Чтобы увеличить пропускную способность принято решение расширить зону приема железнодорожных вагонов. После окончания реконструкции здесь можно будет ставить под разгрузку и загрузку сразу 20 железнодорожных платформ.