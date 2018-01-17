В 2018 году «Дней стерилизации» станет больше

17 Января 2018 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – «Дни стерилизации» проводятся в Мурманской области уже третий год. В этом году их количество увеличится.

Акция проводится для сокращения численности безнадзорных животных, популяризации стерилизации животных и проведения разъяснительной работы по содержанию, кормлению и ветеринарному обслуживанию домашних животных. Стерилизацию можно сделать по специальным фиксированным ценам. Даты проведения мероприятия следует уточнить в любом лечебном подразделении учреждения. Ближайшая дата проведения «Дня стерилизации» – 17 января.

С учётом большого количества заинтересованных клиентов питомца нужно записать заблаговременно. Контактную информацию о лечебных подразделениях и днях проведения акции можно найти на сайте. Стоимость данных операций, проведённых в «День стерилизации», включая ветеринарные услуги, расходные материалы и лекарственные препараты, можно посмотреть здесь.