Надежда должна быть у всех

17 Января 2018 года, 15:00

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ - Мурманские портовики помогли социально-благотворительному клубу родителей и детей-инвалидов «Надежда» сделать ремонт в помещении.

Сегодня в клубе побывали глава города Мурманска Дмитрий Филиппов и генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько. Они оценили качество проделанной работы, обменялись мнениями о роли одного из ведущих предприятий областного центра в реализации социальных и благотворительных проектов.

Глава Мурманска поблагодарил портовиков за социально-ответственную позицию и отметил, что Мурманский морской торговый порт всегда активно участвует в жизнедеятельности города и активно поддерживает тех, кто в этом особенно нуждается.

«С клубом «Надежда» нас давно связывают дружеские отношения. Эта общественная организация оказывает необходимую поддержку людям с ограниченными возможностями. Приятно осознавать, что у клуба есть такие друзья, как Мурманский морской торговый порт», – сказал Дмитрий Филиппов.

«Этот благотворительный проект – только один из шагов в реализации масштабной социальной программы нашего предприятия. По мере возможности мы оказываем помощь и поддержку мурманским социальным учреждениям и общественным организациям. В клубе «Надежда» сотрудники порта сделали ремонт в группе дневного пребывания инвалидов. Теперь здесь созданы комфортные условия для активного досуга, прикладного творчества и тренингов по развитию речи», – считает генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Клуб «Надежда» с 1993 года занимается проблемами детей, подростков и молодых инвалидов с заболеваниями психоневрологического профиля. Сейчас общественная организация объединяет 167 семей. Здесь помогают не только «особенным детям», но и их родителям, оказывают им консультативную, информационную и психологическую поддержку.

В клубе работает группа дневного пребывания для 20 ребят с психоневрологическими заболеваниями. Специалисты и волонтеры организуют их ежедневную занятость, творческую деятельность, создают условия для личностного роста и саморазвития.

Мероприятия, на которых могут собраться дети и молодые люди, имеющие инвалидность, а так же их семьи и близкие люди, позволяют ощутить себя частью большой семьи, в которой не только можно общаться, но и получать практический опыт, учится ориентироваться в различных житейских ситуациях.

Ежегодная оплата за посещение клуба составляет символические 250 рублей. Поэтому в вопросах содержания помещений для проведения реабилитационных занятий родительскому активу приходится рассчитывать только на благотворителей, которые, к счастью, в Мурманске есть.