Игорь Баталов может вновь возглавить мурманское отделение «Динамо»

17 Января 2018 года, 15:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоится внеочередная конференция регионального отделения Общества «Динамо». На повестке дня – избрание председателя организации.

Напомним, в 2011-2016 годах председателем Мурманского ОГО ВФСО «Динамо» был действующий начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов. В марте 2016 года поступило распоряжение руководства МВД России о приостановке деятельности в общественных организациях всех руководителей МВД России до особого распоряжения.

С тех пор в российское законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми руководители управлений вновь смогли возглавлять общественные организации. Кандидатом на руководящий пост был выдвинут Игорь Баталов.

18 января на заседании высшего руководящего органа Общества «Динамо» пройдут выборы председателя.