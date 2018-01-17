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Главная » НОВОСТИ » Игорь Баталов может вновь возглавить мурманское отделение «Динамо»
 
 
 
 
17 Января 2018 года, 15:40

Игорь Баталов может вновь возглавить мурманское отделение «Динамо»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоится внеочередная конференция регионального отделения Общества «Динамо». На повестке дня – избрание председателя организации.

Напомним, в 2011-2016 годах председателем Мурманского ОГО ВФСО «Динамо» был действующий начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов. В марте 2016 года поступило распоряжение руководства МВД России о приостановке деятельности в общественных организациях всех руководителей МВД России до особого распоряжения.

С тех пор в российское законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми руководители управлений вновь смогли возглавлять общественные организации. Кандидатом на руководящий пост был выдвинут Игорь Баталов.

18 января на заседании высшего руководящего органа Общества «Динамо» пройдут выборы председателя.

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