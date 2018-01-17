Авиакомпании-должники будут жестко ограничены

17 Января 2018 года, 15:55

РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Российские авиакомпании хотят разделить на три категории в зависимости от уровня их долга. Как рассказали «Известиям» в Министерстве транспорта, ведомство совместно с Аналитическим центром при правительстве России проанализировало действующую методику оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний.

«По результатам проведенной работы предложено дополнить методику несколькими новыми критериями — показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности, — рассказали в Минтрансе. — На основе этих данных предлагается разделить авиакомпании на категории по уровню долга — с приемлемым, средним и высоким его уровнем».

Такой шаг направлен на повышение эффективности контроля над авиакомпаниями. Его цель — раннее выявление рисков и недопущение ситуаций, подобных той, что произошла с «ВИМ-Авиа». При ухудшении показателей деятельности, влияющих на безопасность полетов или права пассажиров, будет поэтапно ограничиваться действие сертификата эксплуатанта.

«Это предложение ведет к расчистке рынка, после которой останется только десяток крупнейших компаний, — отметил источник «Известий». — Региональные перевозчики и авиакомпании-середняки с 1–2 десятками магистральных самолетов не смогут пройти оценку по новой методике, если она будет утверждена. У многих из них имеются большие кредитные портфели, но сейчас авиакомпании не обязаны раскрывать остатки на своих счетах».