В Мурманске появилось новое автобусное депо

17 Января 2018 года, 16:13

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ - Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил АО «Электротранспорт». Недавно у предприятия появилось автобусное депо. На территории выполнена масштабная реконструкция всех административных, технических и подсобных строений, произведен ремонт систем коммуникаций.

«С 2014 года АО «Электротранспорт» занимается регулярными автобусными пассажирскими перевозками в Мурманске, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – За это время приобретены комфортабельные автобусы, всего их на балансе предприятия 115 единиц, а теперь с появлением нового депо можно с уверенностью сказать, что все проблемы с организацией автобусных перевозок в городе решены».

В настоящее время из депо производится 100%-й выпуск автобусов на линию. На участке работает 109 человек ремонтного персонала, 205 водителей автобусов, 220 кондукторов, около 40 человек других профессий.

«Благодаря городской администрации нам предоставлено новое депо, комплекс площадью 25000 квадратных метров удовлетворяет всем требованиям, – рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. – Отрадно, что между городской властью и предприятием налажена совместная работа по улучшению качества пассажирских перевозок».

АГМ