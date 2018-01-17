В России подорожала водка и соль

17 Января 2018 года, 16:30

РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ - За период с 10 по 15 января 2018г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала месяца – 100,2%.

За прошедший период цены на маргарин, пшено, соль и водку выросли на 0,2%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 0,9%, свинину, кур и сахар-песок – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки – 0,7-1,7%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2,1% и 0,7% соответственно.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.