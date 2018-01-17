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17 Января 2018 года, 16:44

Почти тонну санкционных овощей и фруктов сожгли в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В 2017 году в Мурманской области по итогам проверок было выявлено 900,26 кг подкарантинной продукции - томатов, яблок, грибов шампиньонов, винограда и др. Также было обнаружено около 16 кг сыра.

Вся выявленная продукция была запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации. Странами происхождения являлись Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Турция.

Выявленные партии в день обнаружения уничтожались путем сжигания.

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