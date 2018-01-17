Для исполнения постановления КС о полярках и МРОТ Мурманской области нужно более миллиарда рублей

17 Января 2018 года, 16:20

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманской областной думе был рассмотрен вопрос о прекращении действия «Соглашения о минимальной заработной плате в Мурманской области на 2015 - 2017 годы» и полярных надбавках.

В декабре Конституционный суд обязал платить работникам на крайнем севере надбавки сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января МРОТ в России составил 9489 рублей. С учётом рекомендации КС, минимальная зарплата (МЗП) в Мурманской области должна составлять 21824 рубля. Но установленная с 2018 года МЗП в Мурманской области, 15185 рублей, при исчислении по постановлению КС ей не соответствует. Соглашение о минимальной заработной плате в итоге было отменено.

Председатель комитета областной думы по труду, вопросам миграции и занятости населения Александр Макаревич заявил, что его мнение однозначно: постановление Конституционного суда – это «однозначно хорошо», это «то, чего давно ждали северяне». Однако, подчеркнул Макаревич, теперь возникает вопрос: как его выполнять?

«Здесь есть проблемы у всех, – резюмировал депутат. – У бюджетных организаций – потому что в бюджеты эти средства не заложены, и у нас пока их не из чего закладывать. Поэтому я буду предлагать Комитету обратиться к президенту для того, чтобы Мурманская область получила необходимые доходные источники – прямую финансовую помощь или пересмотр межбюджетных отношений. Проблемы есть и у бизнеса, а потому я считаю нужным поднять вопрос о снижении налоговой нагрузки для бизнеса на крайнем севере».

Если регион не сможет добиться этого у федерального центра и не объяснит ему «совершенно понятные для нас вещи», то, отметил Макаревич, «это постановление Конституционного суда канет в лету». На данный момент Мурманской области необходим 1 млрд 178 млн рублей, о чем уже проинформированы Министерство труда России и Совет Федерации.