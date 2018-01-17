Экономика в I квартале 2018 года вырастет на 1,2%

17 Января 2018 года, 17:16

РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Российская экономика в I квартале вырастет на 1,2%. Такой прогноз дан в исследовании РЭУ им. Г. В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».

Эксперты РЭУ считают, что основной импульс экономике придаст финансовая деятельность — страхование, фондовый рынок и денежные переводы. Им прогнозируют рост на 3,4% за счет увеличения количества страховых услуг для населения и объема операций на фондовом рынке.

Внесут вклад в рост ВВП и операции с недвижимостью. Они увеличатся на 2,15% в основном за счет низких ставок по ипотеке. Еще одним стимулом для приобретения недвижимости станет стартовавшая программа льготной ипотеки для молодых семей с двумя и более детьми.

Вклад в развитие экономики внесет и дорожающая нефть. Сейчас баррель марки Brent торгуется вокруг отметки в $70 против $56 в начале 2017. Это стимулирует обрабатывающие производства, за счет чего рост ВВП получит 0,25 п. п.

Таким образом, структура роста ВВП в I квартале этого года будет отличаться от прошлогодней. По данным Росстата, в I квартале 2017 года основными источниками увеличения экономики были добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Вклад финансовой деятельности составлял 0,1%.