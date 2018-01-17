Дубовой: региональный бюджет должен найти деньги на выполнение постановления КС о надбавках

17 Января 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Если Мурманская область не получит средства из федерального бюджета на выполнение постановления Конституционного суда, то ей придется брать кредит, заявил председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

В декабре КС постановил, что надбавки работникам на крайнем севере не должны входить в минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января МРОТ в России – 9489 рублей. С учётом решения КС, минимальная зарплата (МЗП) в Мурманской области составит 21824 рубля. Но установленная с 2018 года МЗП в регионе – всего 15185 рублей. В итоге соглашение о минимальной заработной плате было отменено.

«Пока мы рассчитываем на свои средства. Муниципалитетам не будет хватать денег, соответственно, это будет задача регионального бюджета – изыскание средств. Если федеральный бюджет не поможет, то нам придется брать кредиты, но муниципальным учреждениям эти средства мы должны дать, чтобы они выполнили решение суда», – отметил Дубовой.

Председатель комитета областной думы по труду, вопросам миграции и занятости населения Александр Макаревич, тем не менее, сегодня заявил, что регион намерен обратиться в федеральный центр за помощью. Комитет намерен рекомендовать думе подготовить обращение. Согласно подсчетам, Мурманской области нужны дополнительные 1 млрд 178 млн рублей.