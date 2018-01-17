Сергей Дубовой подвел итоги работы облдумы

17 Января 2018 года, 17:05

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой подвел итоги работы депутатов за минувший год.

В 2017 году было проведено 10 заседаний думы, рассмотрено 369 вопросов, принято 127 законов Мурманской области, треть из них касается социального блока. Значимым итогом ушедшего года Дубовой назвал принятие бюджета на 2018 год, который на 78% имеет социальную направленность. Уже завтра он будет изменен, так как в него заложены средства на строительство школы в Североморске, детских садов в Североморске, Полярном и Печенге.

Кроме того, в прошлом году областная дума поддержала законодательную инициативу, внесенную губернатором, которая снижает финансовую нагрузку в инвестиционной фазе реализуемых проектов.

«Я думаю, что дума реализовала задачи, поставленные на 2017 год. В целом, задача была такая – принимать те законопроекты, которые могли бы эффективно работать для развития региона и получения социальных благ жителями Мурманской области», – отметил Дубовой.