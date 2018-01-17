Расходы на содержание областной думы сократились на 2 млн

17 Января 2018 года, 17:21

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – По сравнению с 2016 годом расходы на содержание Мурманской областной думы в минувшем году сократились на 2 млн, заявил председатель областной думы Сергей Дубовой.

В 2018 году на заработную плату, командировочные, технику и мебель предусмотрено 278 млн рублей, несмотря на то, что с этого года зарплата депутатов, как и у всех бюджетников, проиндексирована на 4%.

«За счет чего экономия? Прежде всего, сократилось количество депутатов на штатной профессиональной основе, сейчас их 22, а было 30 в предыдущем созыве. Кроме того, депутатов часто можно увидеть в эконом-классе, а бумажный документооборот сменился на электронный», – рассказал Дубовой.