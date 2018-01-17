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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области увеличивается количество мер социальной поддержки семей с детьми
 
 
 
 
17 Января 2018 года, 17:46

В Мурманской области увеличивается количество мер социальной поддержки семей с детьми


МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева провела рабочее совещание с руководителями отделов подведомственных учреждений, обслуживающих жителей Кандалакшского, Ковдорского, Полярнозоринского и Терского районов.

Совещание было посвящено усилению информированности семей, имеющих детей, о мерах социальной поддержки, реализуемых в Мурманской области.

В указанных пяти районах проживает порядка 18 тысяч семей с детьми, из них 2200 получают социальную помощь. Реализуемые в регионе федеральные и региональные меры поддержки семей актуальны и востребованы – объем социальной помощи в общем доходе семьи может достигать 50%.

В рамках утвержденных инициатив президента, направленных на перезагрузку государственной политики в сфере демографического развития, общее количество мер социальной поддержки, предоставляемых по линии регионального министерства социального развития, с 2018 года увеличится на два вида.

С января текущего года семьям при рождении первенца и при среднедушевом доходе, не превышающем 22777,50 рублей, будет предоставляться федеральная ежемесячная выплата. В 2018 году ее размер составит 15048 рублей.

С 1 июля 2018 года вводится новое расходное обязательство областного бюджета – ежемесячная выплата по уходу за первым ребенком. Право на новую выплату в размере 14000 рублей не ставится в зависимость от уровня дохода семьи: ее могут получить женщины, родившие первого ребенка в возрасте до 26 лет.

Кроме того, программа материнского капитала продлена до конца 2021 года.

«Особое внимание уделяется многодетным семьям. Правительство России увеличило количество регионов, получающих софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия за третьего ребенка. Наш регион с 2013 года участвует в этой программе. За период реализации ежемесячную денежную выплату получили более пяти тысяч нуждающихся семей при рождении третьего ребенка. Подобные встречи будут проведены со всеми руководителями подведомственных учреждений», – отметила Виденеева.

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