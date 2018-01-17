МФЦ получат право принимать оплату услуг на месте

17 Января 2018 года, 18:03

РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Госпошлину можно будет оплатить без комиссии прямо в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Поправки в закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» разработаны Министерством финансов и внесены в Государственную думу правительством России в июне 2017 года. 18 января его планируется рекомендовать к принятию во втором чтении, рассказали «Известиям» в профильном комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Сейчас госпошлину можно оплатить только в банках или с помощью коммерческих платежных терминалов. Последние берут комиссии и не всегда работают. Кроме того, сотрудники центров не раз отмечали, что пожилым людям пользоваться терминалами неудобно, поэтому около них вынуждены дежурить сотрудники МФЦ.

Правительство предлагает дополнить статью 16 новым пунктом , согласно которому МФЦ смогут принимать деньги от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг. Это позволит решить проблему их оплаты, которая возникает в связи с территориальной удаленностью банков от МФЦ. Кроме того, введение такой нормы положительно скажется на администрировании доходов бюджетной системы.