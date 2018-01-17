Марина Ковтун на седьмом месте в рейтинге губернаторов СЗФО

17 Января 2018 года, 17:55

РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2017 год.

В Северо-Западном федеральном округе лидерами стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава Карелии Артур Парфенчиков. Марина Ковтун заняла седьмое место из 11, опустившись на две строчки вниз.

В общем медиарейтинге первые три места достались мэру Москвы Сергею Собянину, главе Чечни Рамзану Кадырову и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Здесь Марина Ковтун на 43 месте.