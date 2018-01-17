Командующий Северным флотом вручил награды отличившимся офицерам

17 Января 2018 года, 18:44

СЕВЕРОМОРСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ - Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам.

Так, орденом Мужества был награжден заместитель командующего по авиации 45 армии ВВС и ПВО Северного флота полковник Игорь Матковский. Знаком отличия «За безупречную службу» награждены главный штурман штурманской службы 45 армии ВВС и ПВО Северного флота полковник Олег Гончаренко и заместитель командующего по ПВО 45 армии ВВС и ПВО полковник Игорь Разумовский.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами была вручена заместителю начальника одного из управлений Северного флота капитану 1 ранга Алексею Петрушину.

Также ряд старших офицеров был награждён медалями Суворова и Жукова.