В Мурманской области сократилось количество получателей доплат до минимальной зарплаты

17 Января 2018 года, 17:45

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ - Комитет по труду и занятости населения Мурманской области подвел итоги деятельности в 2017 году.

Мурманская область на протяжении нескольких лет имела самую высокую минимальную заработную плату в Северо-Западном федеральном округе. В начале прошлого года МЗП в регионе составляла 14281 рубль. Больше было только в Санкт-Петербурге – 16 тысяч рублей. С 1-го января 2018 года размер МЗП в Мурманской области должен был еще подрасти и составить уже 15185 рублей, однако в связи с постановлением Конституционного суда, соглашение о минимальной заработной плате в Мурманской области было отменено.

Среднемесячное количество получателей доплат до МЗП в прошлом году составило порядка 6,4 тыс. человек, что на 7,2% меньше, чем в 2016 году. Расходы бюджета на доплаты, по оценке, составили более 272 млн рублей, что на 11% ниже уровня 2016 года.

Больше всех работников, получающих доплаты до МЗП, работает в учреждениях образования – 68% от общего числа получателей доплат. Еще 24,2% работника трудятся в сфере здравоохранения.

«Количество получателей доплат в бюджетной сфере может возрасти более, чем в 2 раза – до 15,5 тыс. человек» - заявил начальник управления государственной службы занятости населения Мурманской области Константин Бережной.