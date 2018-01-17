«Нордавиа» опровергла информацию об ограничении чартерной программы

17 Января 2018 года, 19:43

РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» выступила с заявлением, в котором опровергла информацию о якобы имевших место ограничениях чартерной программы перевозчика.

«16 и 17 января 2018 года в российских СМИ появилась информация об ограничении чартерной программы нескольких авиакомпаний Российской Федерации в зимний период навигации 2017-2018 гг. Среди этих авиаперевозчиков упоминалась и авиакомпания «Нордавиа», что не соответствует действительности. В приказе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 22 декабря 2017 года (№1066-П), в частности, говорится о допуске авиакомпании «Нордавиа» к выполнению чартерных перевозок в соответствии с программой авиакомпании, касающейся такого вида перевозок, причем, без ограничения срока действия», – говорится в официальном заявлении АО «Нордавиа – региональные авиалинии».

Авиакомпания «Нордавиа» в связи с появлением недостоверной информации выражает сожаление и предлагает уточнять сведения у официального представителя компании.

Фото: С. Бушуев