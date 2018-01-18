В Мурманской области ожидается до -12 градусов

18 Января 2018 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ - 18-19 января Кольский полуостров будет находиться на восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температура воздуха -7-12 градусов, при прояснениях -15-20 градусов, гололедица.

На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер южный 15-17 м/с, на севере и востоке моря ветер юго-восточный, восточный 15-17 м/с. На востоке моря медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -13 градусов, ветер юго-западный 1 м/с.