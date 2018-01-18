В Полярных Зорях сгорела подсобка с детскими санками, аргамаком и коляской

18 Января 2018 года, 08:45

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Вечером 17 января в Полярных Зорях произошло возгорание в жилом доме. Сообщение о пожаре в подсобном помещение в подъезде дома на улице Партизан Заполярья, 5 поступило в МЧС 19:24.

«В результате пожара в подсобном помещении сгорел аргамак, детские санки и обгорела детская коляска. Помещение закопчено на всей площади», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделении: 6 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.