Опознана женщина, найденная мёртвой в Териберке

18 Января 2018 года, 09:17

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Женщину, которую нашли мёртвой на берегу Баренцева моря несколько дней назад, удалось опознать. Ею оказалась 38-летняя жительница Мурманска.

Как ранее сообщалось, тело женщины было обнаружено туристами 13 января на берегу губы Корабельная в Териберке. Следов, которые бы свидетельствовали о криминальном характере гибели женщины, на её теле обнаружено не было.

Родственники погибшей просят всех, кто в период с 11 по 13 января видел эту женщину в Териберке - связаться с ними.