В Апатитах сгорела машина

18 Января 2018 года, 09:30

АПАТИТЫ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Ночью 18 января в Апатитах произошло возгорание легкового автомобиля. Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу «01» в 4:15.

В результате пожара в ВАЗ-21112 огнем поврежден моторный отсек, деформирован капот, лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, а так же обгорели передние колеса, значительно поврежден салон. У рядом стоящего NISSAN TIIDA закопчено лакокрасочное покрытие, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.