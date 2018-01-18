Энергетики и власти обсудили причины и ход устранения нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики в новогодние праздники

18 Января 2018 года, 09:50

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 18 января/ БИ-ПОРТ - На совещании, которое провела в Полярных Зорях губернатор Мурманской области Марина Ковтун, обсуждались вопросы обеспечения надежности электроснабжения потребителей в период выходных и нерабочих праздничных дней в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Как сообщил директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин, причины отключения электроснабжения города Апатиты в ночь на 8 января носили природный характер. В результате сильного налипания снега на провода ЛЭП и ветра, скорость которого достигала 27 метров в секунду, произошло схлестывание проводов, отключились две линии 110 кВ.

В числе первоочередных мер работники сетевой компании обеспечили резервное электроснабжение центральной больницы города, задействовав один из имеющихся в распоряжении филиала «Колэнерго» мобильных дизель-генераторов.

Поиск повреждений на линиях вёлся с использованием вертолетной техники и беспилотных летательных аппаратов. После обнаружения мест повреждений в восстановительных работах были задействованы 30 специалистов в составе 8 бригад, 9 единиц техники, в том числе снегоходы и гусеничные вездеходы.

По итогам совещания Сергей Викулин предложил включить в протокол вопрос о повторном рассмотрении тарифов на передачу электрической энергии на текущий год. Также Сергей Викулин подтвердил готовность энергопредприятия к принятию мер по повышению надежности электроснабжения Апатитско-Кировского энергоузла с включением в инвестиционную программу проекта по модернизации электрических сетей в городе Апатиты.