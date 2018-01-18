Собака расцарапала лицо девочке на территории детского сада

18 Января 2018 года, 10:00

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В посёлке Раякоски от лап собаки пострадала малолетняя девочка. Как рассказали в прокуратуре Мурманской области, ребёнок находился совместно с другими детьми в детском саду на прогулке. В это время на территорию образовательного учреждения забежала собака, стала прыгать на ребенка, причинив девочке телесные повреждения в виде царапин на лице.

Как было выявлено в ходе проверки, ограждение территории образовательного учреждения имеет повреждения, а также в нём отсутствовали ворота. Это позволило животному беспрепятственно попасть на площадку.

«Кроме того, обстоятельства получения ребенком телесных повреждений свидетельствует о том, что должностными лицами детского сада не обеспечена безопасность детей во время прогулки», - сообщили в областной прокуратуре, добавив, что в адрес начальника отдела образования Печенгского района внесено представление.

В отношении владельца собаки, допустившего нахождение питомца в общественном месте без намордника, материал направлен в ОМВД России по Печенгскому району для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.