Сегодня 75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда

18 Января 2018 года, 10:23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Ровно 75 лет назад, утром 18 января 1943 года, после решительной атаки, соединились части Ленинградского и Волховского фронтов.

Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера были полностью освобождены от врага. Это позволило восстановить сухопутную связь Ленинграда со страной и улучшить положение жителей города.

Полностью блокаду сняли через год, 27 января 1944 года. Она длилась в общей сложности 900 дней и ночей. Ее жертвами стали около миллиона человек.

В честь 75-летия прорыва блокады в Мурманском областном краеведческом музее 18 января в 17:00 начнет работу выставка «Всё для Победы». Она продлится до 11 марта.