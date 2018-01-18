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18 Января 2018 года, 11:41

На выгрузку атомного ледокола «Арктика» потребуется более 920 млн рублей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – До конца 2019 года из атомного ледокола проекта 10521 «Арктика» будет выгружена реакторная установка. Закупка на выполнение работ размещена на официальном сайте государственных закупок. Заказчиком выступает Госкорпорация «Росатом».

Атомный ледокол «Арктика» построен на Балтийском заводе и был принят в эксплуатацию в 1974 году. Из эксплуатации судно выведено в 2008 году, тогда же из реактора было выгружено отработавшее ядерное топливо.

«В ходе последнего докования а/л «Арктика» были осушены ледовые ящики и заглушены их приёмные отверстия, демонтированы гребные винты», - сообщается в конкурсной документации.

До 25 ноября 2018 года ледокол должен быть поставлен на ремонт. В октябре 2019 года предприятие-исполнитель должно демонтировать реактор, а до 15 ноября 2019 года блок-упаковка с реактором будет размещена в пункте длительного хранения в Сайда-губе. Максимальная цена контракта этих работ составит 923,8 млн рублей.

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