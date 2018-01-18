Мурманск «потянет» увеличение зарплат бюджетникам после решения КС

18 Января 2018 года, 12:30

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Мурманск сможет обеспечить увеличение зарплат работникам муниципальных учреждений в свете решения Конституционного суда РФ о выплате северных надбавок сверх МРОТ. Об этом сегодня заявил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. По его словам, это затронет около 30 тысяч жителей города.

Напомним, с 1 января МРОТ в России составил 9489 рублей. С учётом рекомендации КС, минимальная зарплата в Мурманской области должна составлять 21824 рубля.

В ноябре 2017 года депутаты приняли бюджет города. Так, доходы казны составят более 12,6 млрд рублей, расходы – более 13 млрд рублей. Дефицит бюджета – свыше 448 млн рублей.

Как ранее сообщал «Би-порт», в целом по области на исполнение решения Конституционного суда требуется более миллиарда рублей. За помощью регион намерен обратиться к федеральному центру. В противном случае придётся брать кредиты.