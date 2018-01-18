Диспетчерская служба для инвалидов по слуху приняла почти тысячу обращений в 2017 году

18 Января 2018 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В 2017 году диспетчерская служба для инвалидов по слуху приняла 935 обращений. Об этом сообщили в министерстве социального развития Мурманской области. Служба работает в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы».

«Среди обратившихся - инвалиды по слуху, а также представители судебных органов, медицинских, образовательных учреждений и других ведомств. Спрос на услуги диспетчерской службы увеличивается», - сообщили в министерстве.

В 2016 году диспетчерской службой принято 626 обращений. Инвалиды чаще всего обращаются за информационными услугами, по вопросам записи на прием в медицинские и образовательные учреждения, вызова работников коммунальных служб и т.д.