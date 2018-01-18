Бюджет Мурманской области на 2018 год будет скорректирован

18 Января 2018 года, 13:02

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Ключевой темой первого в 2018 году заседания Мурманской областной думы стал вопрос о внесении изменений в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сказал председатель областной думы Сергей Дубовой.

Эти изменения связаны со строительством в рамках проекта «Новая школа» современной школы в Североморске и трех детских садов в Североморске, Печенге и Полярном. Часть денег – порядка 772 млн рублей – будет выделена из федерального бюджета, отметил Дубовой.