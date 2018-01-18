Новая котельная на улице Фестивальной появится в 2019 году

18 Января 2018 года, 14:20

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Новая котельная на улице Фестивальной в Мурманске появится к 2019 году. Об этом сегодня журналистам заявил глава администрации города Андрей Сысоев. Напомним, необходимость строительства котельной обусловлена отказом Мурманского рыбного порта отапливать район силами своей котельной.

«Это будет мазутная котельная, практические на 100% автоматизированная», - сказал Андрей Сысоев.

По его словам в настоящий момент проект проходит госэкспертизу. Ожидается, что строительные работы начнутся весной 2018 года.