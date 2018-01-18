58% россиян в 2018 году планируют провести отпуск в России

18 Января 2018 года, 14:43

РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Согласно опросу, проведённому Аналитическим центром НАФИ, провести отпуск в России в 2018 году планируют 58% жителей страны, сообщает RT.

Среди тех, кто выразил желание не выезжать за границу и отдохнуть в России, 65% — жители городов-миллионников. О намерении поехать в отпуск за границу сообщил каждый третий респондент (33%).

На отдых за рубежом, включая транспорт и проживание, россияне готовы потратить в среднем 61 130 рублей (на одного человека), тогда как на туризм внутри страны — 40 490 рублей. Чаще других о планах отправиться за границу заявляли жители Москвы и Санкт-Петербурга (52%), а также люди в возрасте 18—34 лет (44—46% против опрошенных в остальных возрастных группах).