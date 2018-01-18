Китайцы стали лидерами по внешней миграции в Мурманской области

18 Января 2018 года, 14:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области сохраняется миграционный отток населения. В 2017 году на постоянное место жительства в регион прибыли 20 тысяч граждан России, убыли за пределы региона с места жительства 24 тысячи человек. Об этом сообщили в УМВД по Мурманской области.

«Процессы внешней миграции отмечены достаточно большим притоком мигрантов. Наибольшее количество поставленных на миграционный учет иностранных граждан прибыли из Китая - 8120, Украины – 7696, Узбекистана – 6917», - говорится в сообщении.

Количество постоянно или временно проживающих в Мурманской области иностранных граждан ежегодно растёт, и на конец года составило 6756 человек. В 2017 году оформлено 2986 патентов на работу. Сумма поступлений в казну за оформление или продление патента увеличилась почти в два раза и составила 58,9 млн рублей.