Приставы арестовали 45 машин и 10 помещений у организации в ЗАТО Александровск

18 Января 2018 года, 15:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Судебные приставы наложили арест на имущество организации в ЗАТО Александровске. По решению суда с акционерного общества надлежит взыскать задолженность в пользу юридического лица в размере 14,4 млн рублей. В связи с неисполнением должником исполнительного документа в добровольный срок было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 1 миллиона рублей.

В ходе исполнительных действий был также наложен арест на 10 жилых и нежилых помещений организации-должника с предварительной оценкой в 10 миллиона рублей всех объектов недвижимости. Также приставом наложен арест на 45 единиц автотранспорта с предварительной оценкой 5,2 миллиона рублей.

Если организация-должник в течение 10 дней не погасит задолженность, то ее движимое и недвижимое имущество будет передано специализированной организации на реализацию в счет погашения долга.