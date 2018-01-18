Грузооборот Мурманского рыбного порта по итогам года составил 333 тысячи тонн

18 Января 2018 года, 16:00

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – По итогам 2017 года грузооборот Мурманского морского рыбного порта составил 333,4 тысяч тонн. Это на 7,9% больше показателей прошлого года. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе порта. При этом рыбной продукции порт принял 207,8 тысяч тонн. – рост на 15,4%.

2017 год показал, что портовики много сделали для повышения скорости обработки судов. В первую очередь, была приобретена новая погрузочная техника – от портального крана «Альбатрос» до юрких электропогрузчиков «JAC». Кроме того, полным ходом идет модернизация третьего холодильника, создана единая диспетчерская служба перегрузочного комплекса.