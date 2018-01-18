Жители Мурманской области оформили 29 тысяч заграничных паспортов в 2017 году

18 Января 2018 года, 16:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области наблюдается значительное увеличение количества обращений граждан за получения заграничных паспортов. Как рассказал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области полковник Борис Макаревич, такое наблюдается впервые за последние три года.

Так за 2017 год оформлено более 29 тысяч таких паспортов, более половины из них паспорта с биометрическими данными владельцев. Причиной увеличения потребности в загранпаспортах является некоторая стабилизация курса валют, открытие популярных курортных направлений, снижение госпошлины на 30 процентов при оформлении документов через портал Госуслуг.