Мурманских абонентов «Билайна» пытаются убедить, что они в Красноярске

18 Января 2018 года, 17:00

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Некоторые абоненты «Билайна», в числе которых были и сотрудники «Би-порта», 11 и 13 января получили СМС-оповещения с пугающим прогнозом погоды: сообщалось, что в регионе ожидается ураганный ветер и мороз до -35 градусов.

Как позже выяснилось, прогноз касался Красноярского края – там действительно стоят сильные морозы, сопровождаемые порывами ветра.

«13 января после получения соответствующего запроса от МЧС мы осуществили рассылку оповещений для абонентов в Красноярском крае. Некоторые абоненты Мурманска могли получить такую рассылку только в том случае, если они находились в Красноярском крае в момент рассылки или недавно его посещали», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе оператора.

Между тем, по словам опрошенных агентством абонентов, которые получили «чужой» прогноз, в Красноярске они вообще никогда не были, а сим-карты приобрели в Мурманске достаточно давно. В пресс-службе «Билайна» на это ответили, что по данным номерам «рассылка осуществлялась корректно», но оператор дополнительно проверит настройки технических систем.

В ближайшее время «Би-порт» рассчитывает получить ответы от других операторов, чтобы выяснить, как работает система информирования населения в Мурманской области на бумаге и на практике.