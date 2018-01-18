ЦИК обеспечит безопасность на избирательных участках за границей

18 Января 2018 года, 18:00

РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Центризбирком и Министерство иностранных дел России намерены обеспечить безопасность на избирательных участках за рубежом, пишет газета «Известия».

Такие меры планируется организовать на Украине, в Ираке, Ливии и Йемене в рамках предстоящих президентских выборов. По словам члена Центризбиркома Василия Лихачёва, рассматривается схема организации голосования, которая применялась во время выборов в Государственную думу в 2016 году — тогда избирательные участки были организованы в посольстве России в Киеве и в генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове.

По мнению экспертов, высокой явки на украинских участках не будет, поскольку в стране сделают всё для того, чтобы российские граждане не смогли принять участие в выборах. По итогам выборов в Госдуму в 2016 году из-за организованных провокаций явка составила всего 0,6%, добавил Лихачёв.

По словам пресс-атташе российского посольства в Киеве Дениса Голенко, в настоящее время российское посольство в Киеве охраняют местные полицейские. Во время выборов они будут заниматься охраной избирательных участков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков