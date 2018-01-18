Западно-Сибирский циклон определит погоду Кольского полуострова

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ - 19 декабря погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона, расположенного над Западной Сибирью. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, временами снег. Температура воздуха -6-11 градусов, гололедица.
В Баренцевом море наблюдается ветер юго-восточный, восточный 15-17 м/с. На востоке моря - медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -10 градусов, ветер северный 1 м/с.